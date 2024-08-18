800 ألف طلب بالنقل المدرسي

بلغ عدد المسجلين في خدمة النقل المدرسي من التعليم العام والتربية الخاصة على مستوى المملكة أكثر من 800 ألف طلب. وأشارت شركة تطوير خدمات النقل (رافد) إلى تدريب أكثر من 20 ألف سائق على الجوانب الأمنية والسلامة وبرامج القيادة الآمنة، بالإضافة إلى تطوير أكثر من 5 أنظمة تقنية من أجل رفع مستوى الجودة والكفاءة في خدمة النقل المدرسي. واشتمل التطوير على غرفة للتحكم ومنصة للرصد الإلكتروني، وتطبيق «رافد أمان»، ومنصة الأمن والسلامة، ونظام مراقبة أداء خدمة النقل المدرسي. في المقابل، أجرت الشركة فحصها السنوي على الحافلات قبل بداية العام الدراسي، وتفقدت خدمات التكييف والتقنيات الموجودة، وفحصت الإطارات، وتفقدت أدوات السلامة وطفايات الحريق وأحزمة الأمان.

تقنيات متطورة

دشنت «رافد» منصة متخصصة لمراقبة أداء خدمة النقل المدرسي، حيث تستهدف المنصة الرقمية عرض أداء خدمة النقل وتحليله بشكل تفاعلي ومباشر، والمساعدة في المعالجة الاستباقية للشكاوى التي يستقبلها مركز رعاية العملاء عبر اكتشاف القصور والملاحظات وقياس الأداء، وسرعة استخراج التقارير والإحصائيات الميدانية بأحدث الأساليب والتقنيات التحليلية المتطورة، والوصول إلى قاعدة البيانات الرئيسة، بالإضافة إلى أتمتة مؤشرات الأداء، وعرضها لحظيًا.

كما وضعت الشركة 19 مؤشرًا لأداء خدمة النقل المدرسي، تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، وتحسين جودة العمليات الداخلية. كما تتضمن المؤشرات العمليات التشغيلية، والأمن والسلامة، وسائقي الحافلات، والمخالفات ومعالجتها، بالإضافة إلى مؤشرات أداء رعاية العملاء، ومركز الاتصال بخصوص أعداد الشكاوى ونسبة معالجتها.

الرسائل النصية

استقبل مركز الاتصال بالشركة خلال العام الدراسي الماضي 1445 ما يفوق 100 ألف طلب ما بين الاستفسارات والطلبات والملاحظات والشكاوى، التي عولجت منها 90% في وقت مستغرق لا يتجاوز 5 أيام عمل، منها 85 ألف مكالمة هاتفية بما يتجاوز 5 آلاف ساعة تواصل مع العملاء، بينما بلغ عدد الرسائل النصية ورسائل «واتس آب» ما يفوق 6 ملايين رسالة موجهة إلى أولياء الأمور وسائقي حافلات النقل المدرسي، تضمنت رسائل توعوية وتحفيزية للتسجيل في الخدمة خلال العام.

شركة «رافد» هي شركة مملوكة كليًا لشركة تطوير التعليم القابضة، وخصصت 8 قنوات متنوعة، لخدمة المستفيدين، والرد على استفساراتهم، والتفاعل معهم.