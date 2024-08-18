شكرا لمتابعة خبر عن تجمع مكة الصحي : 32 ٪؜ من زوار مستشفيات مكة بسبب الاصابة بأمراض معدية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وفقاً لإحصائية حديثة صادرة عن الادارة التنفيذية للصحة السكانية بتجمع مكة المكرمة الصحي أن 32% من زوار مستشفيات منطقة مكة المكرمة يعانون من الاصابة بالأمراض المعدية مما يستدعي ضرورة تثقيف المجتمع بالوقاية منها، وتقليل نسبة زيارة المستشفيات.

أوضح تجمع مكة الصحي، أن الأمراض المعدية تشكل أحد أهم أسباب مراجعة المنشآت الصحية بمنطقة مكة المكرمة، ومن طرق انتشارها في العطاس والكحة.

وبين التجمع الصحي ،من أبرز العوامل الوقائية من الإصابة بالعدوى تتلخص في المحافظة على نظافة اليدين، وتلقي التطعيمات اللازمة، مضيفاً أن مراكز الرعاية الصحية الاولية تقدم خدماتها على مدار الساعة لتعامل مع مثل هذه الحالات.

وأشار إلى، يمكن للمرضى الحصول على الخدمة من منازلهم عن طريق تطبيق صحتي عبر العيادات الافتراضية وعرض الحالة على الطبيب الذي سيشرح للمريض آلية التعامل وتزويده بالأدوية برسالة نصية SMS عبر وصفتي وصرفه من اقرب صيدلية.

الجدير بالذكر أن أحد أهم أدوار إدارة الصحة السكانية يتمثل في إجراء المسح الميداني عن أكثر الامراض انتشاراً، وطرق انتشارها، ويتم قياس الاحتياج السكاني، وإعداد خطط استباقية، وقائية لتعزيز صحة الفرد، والمجتمع، و تحسين تجربة المستفيدين.