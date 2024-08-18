شكرا لقرائتكم خبر أكاديمية "الشركة السعودية للقهوة" تُطلق برنامج "أفضل الممارسات الزراعية" في منطقة عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة رائدة لتعزيز قطاع زراعة البن في المملكة، أعلنت أكاديمية الشركة السعودية للقهوة عن إطلاق برنامجها التدريبي "أفضل الممارسات الزراعية" في منطقة عسير.

يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المزارعين ورواد الأعمال وعشاق القهوة بالمهارات المتقدمة اللازمة لزراعة البن وتجفيفه، وذلك تحت إشراف خبراء معترف بهم دوليًا.

ومن المُقرر أن يمتد البرنامج لستة أيام، ويتضمن ورش عمل نظرية وتطبيقية تغطي جوانب شاملة من إدارة مشاتل البن إلى إعداد الحقول والإشراف على أشجار الظل، بالإضافة إلى تقنيات التسميد العصرية.

يأتي هذا البرنامج ليقدم تجربة تعليمية فريدة تسهم في رفع مستوى الوعي الزراعي وتبادل الخبرات بين المشاركين.

منطقة عسير هي المحطة الثالثة لبرامج الأكاديمية بعد نجاح برامج جازان التي استفاد منها أكثر من 400 مزارعاً، وبرامج الباحة التي استفاد منها نفس العدد من المزارعين.

وتسعى الأكاديمية من خلال برنامج "أفضل الممارسات الزراعية" إلى تعزيز مكانة المناطق الجنوبية من المملكة، حيث تعد زراعة البن فيها تقليداً متوارثاً يعكس العمق الثقافي والتراثي للمملكة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه البرامج تُنفذ بقيادة الشركة السعودية للقهوة، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لتعزيز الزراعة المستدامة، وتنويع الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل للكوادر الوطنية. ويتماشى هذا الجهد مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تطوير مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية.

وقد أُنشئت الأكاديمية بهدف التنمية المستدامة لصناعة القهوة من خلال توفير برامج تدريبية شاملة تغطي جميع مراحل الزراعة والإنتاج، بالإضافة إلى استشعار القهوة وإدارة المقاهي وريادة الأعمال.

كما تسعى الأكاديمية إلى إصدار شهادات معتمدة تُعزز مكانة المشاركين في سوق العمل، مما يدعم رؤية استدامة نمو قطاع القهوة، ونقل الخبرات عبر الأجيال، والاستثمار في مستقبل محترفي صناعة القهوة وروادها.