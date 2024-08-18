شكرا لقرائتكم خبر عن منع المغادرة قبل دخول الطلاب للمدرسة أو المنزل.. أبرز التزامات النقل المدرسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شددت الهيئة العامة للنقل على العاملين في النقل التعليمي بداية من العام الدراسي الحالي بعدة التزامات جديدة، في إطار حرصها على أمن وحياة جميع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.

ومن أبرز هذه الالتزامات منع سائق الحافلة المدرسية من المغادرة قبل التحقق من دخول كافة الطلبة إلى المدرسة أو المنزل، وعدم فتح أبواب الحافلة إلا بعد وقوفها تمامًا.





6 التزامات

كما حددت الهيئة 6 التزامات أخرى، منها الفحص السريع اليومي للحافلة، وعدم الانشغال بالهاتف أو الأكل أثناء القيادة، والتأكد من توفر أدوات السلامة، ولبس الزي المعتمد والاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية.

وأكدت الهيئة على أهمية التزام جميع سائقي الحافلات المدرسية بهذه الالتزامات، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيقها، بما في ذلك تكثيف الجولات الرقابية على الحافلات المدرسية.