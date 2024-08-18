شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على مكة المكرمة حتى الخميس.. و"الدفاع المدني" يحذر والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل (الطائف - ميسان - اضم - الكامل -العرضيات).وأوضح المركز أن الحالة بدأت من اليوم وستستمر إلى الخميس المقبل، وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.وكشف المركز عن توقعات طقس اليوم الأحد على مناطق المملكة، متوقعًا هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.وتصاحب بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.