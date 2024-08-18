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أمطار على مكة المكرمة حتى الخميس.. و"الدفاع المدني" يحذر

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واس- الطائف 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل (الطائف - ميسان - اضم - الكامل -العرضيات).
وأوضح المركز أن الحالة بدأت من اليوم وستستمر إلى الخميس المقبل، وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

طقس

وكشف المركز عن توقعات طقس اليوم الأحد على مناطق المملكة، متوقعًا هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.
وتصاحب بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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