السعودية | مدارس الشرقية تستقبل قرابة الـ 700 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة للعام الدراسي 1446هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_ المنطقة الشرقية

استقبلت مدارس تعليم المنطقة الشرقية اليوم مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1446هـ، قرابة الـ 700 ألف طالب وطالبة لمختلف مراحل التعليم العام، في مدن ومحافظات المنطقة.

وأكد مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور سامي بن غازي العتيبي، أن إدارة التعليم وضعت منذ وقت مبكر خططاً للاستعداد للعودة للدراسة، وذلك لضمان انطلاق عام دراسي جادٍ وحافلٍ بالإنجازات والنجاحات، التي ستحقّق بتضافر الجهود في ظل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله – لقطاع التعليم، وجعله قطاعاً ينافس عالمياً، عبر تزويد أبناء وبنات الوطن بمختلف ألوان العلوم والمعرفة لإيمانها التام بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في تنمية عقول أبنائها، ليرفعوا علم المملكة عالياً بين صفوف الدول المتقدمة في كافة المجالات والميادين العلمية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تعليم يستشرف المستقبل المزدهر لهذا الوطن الطموح.

وأفاد أن تعليم الشرقية أطلق حملة اتصالية عبر قنوات التواصل تحت عنوان “رحلة النجاح”؛ تهدف إلى تهيئة المجتمع ومنسوبي التعليم والطلبة؛ لتحقيق بداية مميزة للعام الدراسي الجديد.

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