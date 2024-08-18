زيارات صحة البيئة تغيب عن 6 مناطق

غابت زيارات أنشطة صحة البيئة عن 6 مناطق، ممثلة في: جدة وتبوك والشرقية والقريات وبيشة وجازان، حيث حصدت صفر زيارات للأماكن العامة ومصادر المياه، في وقت فاقت فيه زيارات الأماكن العامة زيارات مصادر المياه والمؤسسات الصحية بـ62% مقابل 30% زيارات مصادر المياه و8% للمؤسسات الصحية، وتصدرت منطقة الرياض أكثر مساكن العمال الصالحة التي تمت زيارتها بـ32%.

103.9 ألف زيارة

كشف تقرير وزارة الصحة للعام الماضي تنفيذ 103.940 ألف زيارة لصحة البيئة، منها 64.305 ألف زيارة للأماكن العامة، و31.549 ألف زيارة لمصادر المياه، و8086 زيارة للمؤسسات الصحية، وبلغ عدد العينات للمياه 19.060 ألف عينة، وإجمالي مساكن العمال الصالحة للسكن التي تمت زيارتها 13.405 ألف مسكن، وبلغ إجمالي العمال الذين تم فحص شهاداتهم 82.208 ألف عامل.

34 % المدينة

تصدرت منطقة المدينة المنورة أكثر المناطق زيارات للأماكن العامة، حيث بلغ إجمالي الزيارات 21.544 ألف زيارة بـ34%، وحلت منطقة الرياض ثانيا، بإجمالي 13.600 ألف زيارة بـ21%، والعاصمة المقدسة ثالثا، بإجمالي 6477 زيارة بـ10%، والباحة رابعا، بإجمالي 5142 زيارة بـ8%، والطائف خامسا، بإجمالي 5082 زيارة بـ7.90%.

مصادر المياه

استحوذت منطقة المدينة المنورة على النصيب الأكبر من الزيارات لمصادر المياه، حيث بلغ إجمالي الزيارات 18.931 ألف زيارة بـ60%، وحلت مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 4649 زيارة بـ15%، والرياض ثالثا، بإجمالي 2540 زيارة بـ8%، والطائف رابعا، بإجمالي 1657 زيارة بـ5%، والجوف خامسا، بإجمالي 655 زيارة بـ2%.

مساكن العمال

تصدرت الرياض أكثر المناطق مساكن العمال الصالحة للسكن التي تمت زيارتها، حيث بلغ إجمالي مساكن العمال الصالحة للسكن 4250 مسكنا بـ32%، وحلت الحدود الشمالية ثانيا، بإجمالي 3655 مسكنا بـ27%، والمدينة المنورة ثالثا، بإجمالي 2010 مساكن بـ15%، والباحة رابعا، بإجمالي 1446 مسكنا بـ11%، وعسير خامسا، بإجمالي 437 مسكنا بـ3%.

زيارات وفحوص

103.405 ألف زيارة لصحة البيئة

%62 الزيارات للأماكن العامة

%30 الزيارات لمصادر المياه

%8 الزيارات للمؤسسات الصحية

19 ألفا عينات المياه

82 ألفا عمالة فحصت شهاداتهم

13 ألفا مساكن صالحة للسكن تمت زيارتها

6 مناطق صفر زيارات للأماكن العامة ومصادر المياه

الأكثر زيارة للأماكن العامة

المدينة المنورة: 34%

الرياض: 21%

العاصمة المقدسة: 10%

الباحة: 8%

الطائف: 7.90%

أكثر مساكن العمال الصالحة للسكن:

الرياض: 32%

الحدود الشمالية: 27%

المدينة المنورة: 15%

الباحة: 11%

عسير: 3%