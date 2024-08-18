شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": عوالق ترابية على منطقة مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من عوالق ترابية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة.

تشمل تأثيراتها محافظات جدة، وبحرة مركز الشعيبة، ورابغ، وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً. المركز الوطني للأرصاد وكشف المركز عن توقعات طقس اليوم الأحد على مناطق المملكة، متوقعًا هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وتصاحب بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.