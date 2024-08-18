شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 21 موقعًا حول المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (21) موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في مركز خميس حرب لمدة أسبوع، وللرجال في مركز العقيق لمدة يومين، ومركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم خدماتها للرجال يوم الاثنين في فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمدينة بريدة، وفي مقر نادي الرائد لمدة يوم واحد لكل منهما، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة في بلدية محافظة الفوارة لمدة ثلاثة أيام، وفي المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية بمدينة بريدة، وفي مقر نادي التعاون، ويوم الأربعاء في مقر نادي الصقر لمدة يوم واحد لكل موقع.

وفي منطقة الرياض تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال والنساء في مقر شركة تجوري لمدة يوم واحد، ويوم الاثنين في وزارة السياحة لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء في هيئة الصحة العامة لمدة يوم واحد.

كما تقدم الوحدات المتنقلة في منطقة الجوف خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في متوسطة محافظة دومة الجندل، وللنساء في مجمع الابتدائية والمتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة دومة الجندل لمدة يومين لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز مهر بمحافظة بيشة، وللرجال في محافظة تنومه لمدة يومين لكل منها.

وفي منطقة حائل تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الاثنين للنساء في مركز التأهيل الشامل، ويوم الأربعاء في أكاديمية كايزن لتنمية المهارات بمدينة حائل لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للرجال في قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة نجران لمدة يومين، ويوم الخميس للنساء في جمعية عنك للخدمات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.