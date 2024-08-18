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الأرصاد: ‏استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار على سواحل البحر الأحمر

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار على الأجزاء الساحلية لمناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وعسير، وجازان، والأجزاء الشرقية لتلك المناطق.
وبين المركز أن الحالة تبدأ من يوم الغد الاثنين وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم.

طقس

وكشف المركز عن توقعات طقس اليوم الأحد على مناطق المملكة، متوقعًا هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.
وتصاحب بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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