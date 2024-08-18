شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ‏استمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار على سواحل البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار على الأجزاء الساحلية لمناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وعسير، وجازان، والأجزاء الشرقية لتلك المناطق.وبين المركز أن الحالة تبدأ من يوم الغد الاثنين وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم.وكشف المركز عن توقعات طقس اليوم الأحد على مناطق المملكة، متوقعًا هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.وتصاحب بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.