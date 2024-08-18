- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات المتنوعة في 3 دول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة للمتضررين من السيول والأمطار في مديرية حيس بمحافظة الحديدة التي ضربت المحافظة مؤخرًا وأدت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.
وشملت المساعدات المقدمة على خيام وحقائب إيوائية استفاد منها 540 فردًا، وأشاد وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي بجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة الأسر المتضررة من السيول والأمطار التي ضربت المحافظة.
وأشار إلى أن هذه المساعدات ستسهم في تخفيف معاناة المتضررين، معبراً عن شكره الجزيل للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان على مساعداته الإنسانية لمساعدة المحتاجين والمتضررين في اليمن.
وراجع عيادة الأطفال 302 طفلاً، وعيادة الباطنية 454 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 509 مرضى، وفي الخدمات المساندة استفاد من قسم المختبر 348 مريضًا.
كما جرى صرف الأدوية لـ 1.224 فردًا، واستقبل قسم الملاحظة 309 أشخاص، في حين جرى تنفيذ 4 أنشطة للتخلُّص من النفايات.
وراجع عيادة الطوارئ 709 مرضى، وعيادة الباطنية 308 مستفيدين، وعيادة الأطفال 320 طفلاً، وعيادة المصابين بالأوبئة 340 مريضًا، وعيادة النساء والولادة 205 حالات، وقسم التوليد 11 حالة.
وفي مجال الخدمات المرافقة أجرى قسم المختبر 608 فحوصات مخبرية، واستفاد من قسم الأشعة 230 فردًا، والصيدلية 1.746 مستفيدًا، وعيادة الإحالة الطبية 21 حالة، وقسم الجراحة والتضميد 73 مستفيدًا، والملاحظة 750 مستفيدًا، وراجع قسم نقل الدم 14 حالة، فيما جرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.
وقدم المركز خلال الأسبوع الماضي 56 مهمة تنوعت بين إسعاف ونقل المرضى والجرحى من وإلى المستشفيات.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة من خلال المركز لدعم الخدمات الطبية والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.
وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.
وشملت المساعدات المقدمة على خيام وحقائب إيوائية استفاد منها 540 فردًا، وأشاد وكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي بجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة الأسر المتضررة من السيول والأمطار التي ضربت المحافظة.
وأشار إلى أن هذه المساعدات ستسهم في تخفيف معاناة المتضررين، معبراً عن شكره الجزيل للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان على مساعداته الإنسانية لمساعدة المحتاجين والمتضررين في اليمن.
مكافحة الأمراض الوبائيةوقدَّم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 1.265 مستفيدًا خلال المدة من 24 وحتى 30 يوليو2024م ، بدعم من مركز الملك سلمان.
وراجع عيادة الأطفال 302 طفلاً، وعيادة الباطنية 454 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 509 مرضى، وفي الخدمات المساندة استفاد من قسم المختبر 348 مريضًا.
كما جرى صرف الأدوية لـ 1.224 فردًا، واستقبل قسم الملاحظة 309 أشخاص، في حين جرى تنفيذ 4 أنشطة للتخلُّص من النفايات.
مركز الجعدة الصحيبينما قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لـ 1.893 مستفيدًا خلال الفترة من 24 وحتى 30 يوليو 2024م، وذلك بدعم من المركز.
وراجع عيادة الطوارئ 709 مرضى، وعيادة الباطنية 308 مستفيدين، وعيادة الأطفال 320 طفلاً، وعيادة المصابين بالأوبئة 340 مريضًا، وعيادة النساء والولادة 205 حالات، وقسم التوليد 11 حالة.
وفي مجال الخدمات المرافقة أجرى قسم المختبر 608 فحوصات مخبرية، واستفاد من قسم الأشعة 230 فردًا، والصيدلية 1.746 مستفيدًا، وعيادة الإحالة الطبية 21 حالة، وقسم الجراحة والتضميد 73 مستفيدًا، والملاحظة 750 مستفيدًا، وراجع قسم نقل الدم 14 حالة، فيما جرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.
مشروع إسعاف المنيةوفي لبنان، واصل تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع مركز إسعاف "سبل السلام الاجتماعية" في مدينة المنية وشمال لبنان تلبية المهمات في إطار جهود الاستجابة لمتطلبات المرضى والمصابين، بتمويل وإشراف من مركز الملك سلمان بالتعاون مع بلدية المنية.
وقدم المركز خلال الأسبوع الماضي 56 مهمة تنوعت بين إسعاف ونقل المرضى والجرحى من وإلى المستشفيات.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة من خلال المركز لدعم الخدمات الطبية والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.
مساعدات السودانمن ناحية أخرى، وزّع المركز أمس الأول 429 حقيبة إيوائية و429 حقيبة عناية شخصية للأسر الأكثر احتياجًا من النازحين في محلية ريفي كسلا بولاية كسلا في جمهورية السودان، استفاد منها 2.467 فرداً.
وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024م.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.