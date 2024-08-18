مع بداية العام الدراسي.. رسالة من البيئة للطلاب والأسر

حثّت وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ الطلاب والطالبات على اتباع سلوكيات إيجابية تجاه البيئة داخل وخارج المدارس والمحافظة عليها وحمايتها، وتجنب الممارسات السلبية المؤثرة على سلامة الأشجار والشجيرات واستدامتها، مع ضرورة شرب كميات كافية من الماء خلال درجات الحرارة المرتفعة، وتناول الخضروات والفواكه الطازجة لمد الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية.

ودعت مع بداية العام الدراسي 1446هـ، الأسر إلى توعية الأبناء والبنات وتشجيعهم على تبني ممارسات بيئية مستدامة من أجل بناء مجتمع صحيّ؛ وذلك بعدم رمي النفايات في الأماكن الطبيعية والعامة وداخل الحرم المدرسي، وجمع النفايات ووضعها في الأماكن المخصصة، واستخدام المواد ذات الاستخدام المتعدد، وعدم العبور بالمركبات فوق الغطاء النباتي، كما دعت الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات والروابط البيئية والأفراد والأسر والطلاب إلى المشاركة في فعاليات التشجير والنظافة وغيرها من وبرامج ومشاريع التوعية البيئية.

وأكدت الوزارة أن حماية البيئة والمحافظة عليها مسؤولية تكاملية بين جميع فئات المجتمع، وذلك من أجل تعزيز الاستدامة وتحسين جودة الحياة، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وتعزيز إسهامات المملكة في حماية البيئة وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030. وشددت وزارة "البيئة" بضرورة تجنب الممارسات المخالفة للأنظمة واللوائح التي تضع مرتكبيها تحت طائلة العقوبات والغرامات المالية، داعيةً إلى التبليغ الفوري عن المخالفات والممارسات المضرة بالبيئة عبر الرقم الموحد (939).