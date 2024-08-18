13 ألف جولة رقابية بجدة

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجهود الرقابية؛ بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبينة أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 10.636 منشأة صحية، و2.738 منشأة تجارية، وإغلاق 19 منشأة مخالفة.
وأوضحت أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 12.599 مخالفة، مقدمة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدمًا في مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة مساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق «بلدي» أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.
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