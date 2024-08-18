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سفارة المملكة في كازاخستان تحذر مواطنيها من مخالفة تقود للسجن والغرامة

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الرياض - علي القحطاني - نوهت سفارة المملكة في كازاخستان بتعليمات ينبغي للمواطنين معرفتها عند زيارة كازاخستان

وأوضحت أنه يتم منح المواطنين السعوديين الزائرين لجمهورية كازاخستان تأشيرة دخول عند القدوم ولمدة إقامة ۳۰ يوماً.

وشددت على أهمية التقيد بالمدة المسموحة نظاماً، مشيرة إلى أن مخالفة وتعدي فترة الإقامة الممنوحة للزائر، تؤدي إلى فرض غرامات أو سجن أو تأخير في الخروج.

وأضافت أنه ينبغي لمن تزيد فترة إقامته لـ ۳۰ بالتنسيق قبل السفر، مع سفارة جمهورية كازاخستان في الرياض للحصول على التأشيرة اللازمة ووفقاً للغرض.

كما شددت على الالتزام بالأنظمة والقوانين، والتواصل معها في حالات الطوارئ.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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