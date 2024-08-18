شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في كازاخستان تحذر مواطنيها من مخالفة تقود للسجن والغرامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نوهت سفارة المملكة في كازاخستان بتعليمات ينبغي للمواطنين معرفتها عند زيارة كازاخستان

وأوضحت أنه يتم منح المواطنين السعوديين الزائرين لجمهورية كازاخستان تأشيرة دخول عند القدوم ولمدة إقامة ۳۰ يوماً.

وشددت على أهمية التقيد بالمدة المسموحة نظاماً، مشيرة إلى أن مخالفة وتعدي فترة الإقامة الممنوحة للزائر، تؤدي إلى فرض غرامات أو سجن أو تأخير في الخروج.

وأضافت أنه ينبغي لمن تزيد فترة إقامته لـ ۳۰ بالتنسيق قبل السفر، مع سفارة جمهورية كازاخستان في الرياض للحصول على التأشيرة اللازمة ووفقاً للغرض.

كما شددت على الالتزام بالأنظمة والقوانين، والتواصل معها في حالات الطوارئ.