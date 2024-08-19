شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. موجة حارة على العيص وخيبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين من موجة حارة على محافظتيّ العيص وخيبر في منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجات الحرارة (47 - 48) درجة مئوية.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساءً. أمطار رعدية يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، في مناطق المملكة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

في حين تتهيأ فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض، كذلك على أجزاء من مناطق نجران والمدينة المنورة وحائل.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الشرقية والساحلية من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير وجازان، يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

ولا يُستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

ويبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على مناطق الرياض والقصيم والمدينة المنورة.