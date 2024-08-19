شكرا لقرائتكم خبر عن بأحدث النظم والتقنيات.. صيانة وتطوير شبكة الطرق والأرصفة بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طبقت أمانة العاصمة المقدسة نظامًا حديثًا ومتقدمًا لصيانة الطرق والأرصفة يعتمد على التقنية الرقمية المتكاملة، ويُعد من الأساليب الفنية والإدارية الحديثة التي تنتهجها في إدارتها لصيانة وتطوير شبكة الطرق في مكة المكرمة.

وأوضحت الأمانة أن النظام الجديد يسهم في الكشف المبكر عن أبرز العيوب للطرق، ورفع كفاءتها وجودتها، لتحقيق المعايير الفنية المعتمدة، وكذلك إيجاد حلول رقمية لمعالجة عيوب الطرق.

كما يعتمد النظام على استخدام تقنيات حديثة وإصدار تقارير دقيقة ومتكاملة بنهاية كل عملية عن حالة الطرق والأرصفة، وتنفيذ ما تحتاجه من صيانة وإصلاح وإعادة تأهيل، إلى جانب استغلال الموارد والطاقات المتاحة بطريقة مثلى في الحفاظ على أفضل مستوى لأداء شبكة الطرق.

تكنولوجيا رقمية متكاملة

وأوضحت الأمانة أن النظام يعمل بتكنولوجيا رقمية متكاملة من خلال ماسح ضوئي بالليزر عبر الأقمار الصناعية GPS، ويجري تركيبه على سيارة لعرض سطح الطريق الفعلي، ويتميز بعدم تعطيل المرور في أثناء عملية تجميع البيانات.



تقارير دقيقة ومتكاملة

كما تجري أعمال الكشط بتقنية ثلاثية الأبعاد باستخدام GPS أوتوماتيكيًا، ودون تدخل من السائق بدقة عالية لتنفيذ الكشط بعمق متغير.إضافة إلى تنفيذ أعمال الفرد بالمستشعرات (سونيك) للرصف بأعلى دقة، ويجري تثبيت الماسح الحراري على الفرادة لتحليل وقياس درجة حرارة الإسفلت لحظيًا في أثناء الرصف لمعرفة اختلاف درجات الحرارة ومعالجتها فورًا.إلى جانب الدك الذكي الذي يحدث عبر الأقمار الصناعية GPS، ويعمل على الحساب الدقيق لطبقة الدك ودرجة الحرارة المطلوبة ضمن السرعة المحددة، وعدد مرات المرور.

ونوهت أمانة العاصمة المقدسة بأن من مزايا النظام كذلك التطبيق الإلكتروني، إذ تجري جميع العمليات عبر تكنولوجيا رقمية لإصدار تقارير دقيقة ومتكاملة بنهاية كل عملية.

وأكدت أن هذا النظام يعكس استراتيجية الأمانة في اتباع أحدث الطرق والوسائل في تنفيذ أعمالها المختلفة، وتعزيز معايير السلامة والجودة على الطرق.

وكذا ضمان إنجاز جميع المشاريع وفق خطتها التشغيلية، تعزيزًا لكفاءة الأداء والارتقاء بجودة الأعمال، وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، وبما يتوافق مع أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030.