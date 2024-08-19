شكرا لمتابعة خبر عن جامعة جدة تشدد على ضرورة الالتزام بالزي الوطني الرسمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شددت إدارة جامعة جدة، على ضرورة التزام الطلاب والطالبات، بالزي الوطني السعودي الرسمي، داخل الحرم الجامعي.

وأكدت الإدارة أن الطلاب عليهم ارتداء الثوب والشماغ أو الغترة، وعن الطالبات فعليهن ارتداء العباءة وغطاء الرأس، ومحافظتهن على اللباس المحتشم وعدم المبالغة في استخدام أدوات الزينة.

وتابعت أنه سيتم منع الطلاب والطالبات غير الملتزمين بالتعميم من دخول الحرم الجامعي، والقاعات الدراسية أو المشاركة في فعاليات الجامعة وأنشطتها، وكذلك عدم السماح بمراجعة إدارات وأقسام الجامعة المختلفة.