شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يباشر حادث دهس وافدة بالمدينة المنورة.. ويؤكد: تعاني اعتلالات نفسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مرور منطقة المدينة المنورة، إنه يباشر حادثًا مروريًا لتعرض وافدة تعاني اعتلالات نفسية لدهس.

وكشف المرور أن الوافدة جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات النظامية في حينه.

فيما يجري القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيًا بذلك، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية .