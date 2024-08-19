السعودية | وزير البلديات والإسكان يُدشّن معرض “سكني” في واشنطن.. ويلتقي عددًا من المبتعثين بالملحقية السعودية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّن معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، معرض برنامج سكني، الذي يقدّم الحلول والخيارات السكنية للأسر السعودية لتمكينها من تملّك مساكنها ضمن إجراءات سهلة وميسّرة تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، وذلك في مقر الملحقية الثقافية السعودية بواشنطن، ضمن زيارة معاليه الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية لبحث فرص التعاون والشراكة بين البلدين على مستوى القطاعين البلدي والسكني.

ويستهدف المعرض الذي يمتد حتى الأربعاء المقبل، الأسر السعودية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية بغرض العمل أو الدراسة، لإطلاعهم على الخيارات السكنية، والحلول التمويلية المقدّمة من برنامج سكني بالتعاون مع شركائه من الشركة الوطنية للإسكان، وصندوق التنمية العقارية، حيث تضمنت الخيارات (شراء الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات السكنية تحت الإنشاء بنمط البيع على الخارطة ضمن ضواحي ومجتمعات سكنية متكاملة توفّر أكثر من مجرّد سكن، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي ويرغبون ببنائها ذاتياً، بالاستفادة من باقات الدعم التمويلي المتنوعة التي تلائم جميع الفئات)، كما يعرّف المعرض بآلية الاستحاق والاستفادة من الحلول ضمن خطوات ميسّرة عبر منصة “سكني” الإلكترونية وما تتضمنه من خدمات رقمية متطوّرة تشمل الاستحقاق الفوري، والمستشار العقاري، والتصاميم الهندسية والداخلية، وإصدار الرخص وغيرها من الخدمات المتعددة التي تسهّل رحلة المستفيدين وتمكينهم من تملّك مساكنهم.

واطّلع معالي وزير البلديات والإسكان، ترافقه الملحق الثقافي السعودي بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتورة تهاني البيز، على أقسام المعرض وما يقدّمه من خدمات للزوار، مؤكداً ضرورة تقديم الخدمات المتكاملة للأسر السعودية، وإتاحة جميع التسهيلات والخدمات لهم، مشيراً إلى حرص الوزارة المستمر ضمن برنامج الإسكان على التواصل مع المستفيدين؛ لتقديم الخدمات والحلول التي تلبّي تطلّعاتهم ورغباتهم وقدراتهم.

بعد ذلك، التقى معالي وزير البلديات والإسكان بعددٍ من الطلاب والطالبات المبتعثين للولايات المتحدة الأمريكية، واستمع إلى مرئياتهم ومقترحاتهم المتعلقة بقطاع الإسكان، والتنمية الحضرية، والخدمات البلدية وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة، كما أجاب معاليه على عددٍ من الاستفسارات المطروحة حول الخطط والبرامج والمبادرات الحالية والمستقبلية، مشيدًا بما قدّموه من أفكار داعمة ومثرية، متمنيًا لهم التوفيق في رحلتهم الدراسية والعودة إلى الوطن للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر مختلف المجالات والتخصصات.

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