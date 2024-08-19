انتظام 90 ألف طالب وطالبة بتعليم محايل

وأكد آل معنتر جاهزية كل المدارس على جميع المستويات، واكتمال تسليم المقررات الدراسية، والصيانة والتشغيل، وتهيئة البيئة المدرسية، بما يضمن البداية الجادة والانطلاق بشغف لتحقيق رؤية دوت الخليج الطموحة.
وفي محافظة المجاردة، تابع مدير مكتب تعليم المجاردة، أحمد الشريف، بحضور المساعد للشؤون التعليمية أحمد البارقي، انطلاق العام الدراسي الجديد 1446 خلال زيارة ميدانية لمدرسة عبدالرحمن الغافقي، لمشاركة المجتمع التعليمي انطلاقة العام الدراسي، والترحيب بعودة أبنائه الطلاب، وسط منظومة من الخدمات والبرامج والفعاليات.
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