الرشوة تتصدر بلاغات الوظيفة العامة بـ58%

جاء ذلك حسب إحصائيات البلاغات المقدمة للهيئة، حيث بلغت نسبة استغلال العقود 4%، والتزوير 3%، واختلاس المال العام 3%، وغسل الأموال والتفريط في المال العام والتبديل في المال العام وإساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة 1%.
وشملت البلاغات المشمولة باختصاصات الهيئة 18941 بلاغا، بنسبة 40%، وعدد البلاغات غير المشمولة باختصاصات الهيئة 28226 بلاغا، بنسبة 60%.
توزيع البلاغات الواردة لـ«نزاهة»
1- مركز البلاغات 980
17757 - %38
2- الموقع الإلكتروني
17389 - %36
3- الحضور الشخصي
6940 - %15
4- البريد العادي
1891 - %4
5- البريد الإلكتروني
1878 - %4
6- برقية هاتفية
957 - %2
7- الفاكس
344 - %1
8- إجمالي البلاغات
47167 - %100
توزيع البلاغات حسب المناطق
- القصيم
14465 - %31
- الرياض
14465 - %31
- مكة المكرمة
10125 - %21
- المدينة المنورة
2765 - %6
- الشرقية
5172 - %11
- عسير
3915 - %8
- حائل
1418 - %4
- تبوك
1878 - %4
- نجران
1172 - %2
- الجوف
1172 - %2
- الحدود الشمالية
689 - %1
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