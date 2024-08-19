الرشوة تتصدر بلاغات الوظيفة العامة بـ58%

تصدرت الرشوة تصنيفات البلاغات المشمولة باختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد العام 2023 حسب جرائم الوظيفة العامة أو المال العام بـ58%، يليها استغلال النفوذ الوظيفي بـ21%، والإثراء غير المشروع بـ7%.

جاء ذلك حسب إحصائيات البلاغات المقدمة للهيئة، حيث بلغت نسبة استغلال العقود 4%، والتزوير 3%، واختلاس المال العام 3%، وغسل الأموال والتفريط في المال العام والتبديل في المال العام وإساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة 1%.

وشملت البلاغات المشمولة باختصاصات الهيئة 18941 بلاغا، بنسبة 40%، وعدد البلاغات غير المشمولة باختصاصات الهيئة 28226 بلاغا، بنسبة 60%.

توزيع البلاغات الواردة لـ«نزاهة»

1- مركز البلاغات 980

17757 - %38

2- الموقع الإلكتروني

17389 - %36

3- الحضور الشخصي

6940 - %15

4- البريد العادي

1891 - %4

5- البريد الإلكتروني

1878 - %4

6- برقية هاتفية

957 - %2

7- الفاكس

344 - %1

8- إجمالي البلاغات

47167 - %100

توزيع البلاغات حسب المناطق

- القصيم

14465 - %31

- الرياض

14465 - %31

- مكة المكرمة

10125 - %21

- المدينة المنورة

2765 - %6

- الشرقية

5172 - %11

- عسير

3915 - %8

- حائل

1418 - %4

- تبوك

1878 - %4

- نجران

1172 - %2

- الجوف

1172 - %2

- الحدود الشمالية

689 - %1