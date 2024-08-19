شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركو مسابقة القرآن الكريم الـ 44 يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار المشاركون في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الرابعة والأربعين، اليوم الاثنين، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وذلك ضمن البرامج الثقافية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية للمشاركين في أعمال الدورة الحالية للمسابقة خلال زيارتهم للمدينة المنورة وعقب الانتهاء من التصفيات والنهائية والبالغ عددهم 174 متسابقاً من 123 دولة من مختلف دول العالم.

مراحل طباعة المصحف الشريف وتجول الضيوف خلال الزيارة في أقسام المجمع مستمعين إلى شرح من المسؤولين عن الجهود المبذولة للعناية بالمصحف الشريف، وطباعة نسخه ونشره واطلعوا على طرق العناية بالقرآن الكريم ومراحل طباعته وترجمة معانيه إلى عدد من لغات العالم، وكيفية اكتمال المراجعة والتدقيق النهائي للمصحف الشريف, وقدم المجمع لضيوف البرنامج في ختام الزيارة، نسخاً من القرآن الكريم وترجمة معانيه بحسب لغتهم.

من جهتهم أشاد الضيوف بجهود المملكة في العناية بكتاب الله الكريم طباعة ونشراً وتعليماً، مؤكدين أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يطبع ويوزع الملايين من نسخ القران الكريم للعالم أجمع وهذه الجهود مشكورة ومقدرة عند المسلمين، سائلين الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على جهودهما في نشر كتاب الله الكريم.