شكرا لقرائتكم خبر عن عبر نظام نور.. آلية جديدة للنقل المباشر للطلاب بين المدارس الحكومية والان نبدء بالتفاصيل



وتهدف الخدمة الجديدة إلى تسهيل عملية نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى دون الحاجة لموافقات إضافية، وذلك بشرط توفر شاغر في المدرسة المطلوبة .

ووفقًا للوزارة، يُمكن لأولياء الأمور الاستفادة من الخدمة عبر اختيار إدارة التعليم والمدرسة التي يرغبون في نقل أبنائهم إليها، حيث يُظهر النظام عدد الشواغر المتاحة بشكل مباشر. كما يتعين على ولي الأمر إرفاق إثبات السكن وتوضيح سبب النقل، مع إمكانية تقديم تبرير في حال تقديم الطلب بعد انتهاء فترة النقل الرسمية .

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم عن آلية خدمة النقل المباشر للطلاب والطالبات من مدرسة إلى أخرى، عبر نظام نور.وتهدف الخدمة الجديدة إلى تسهيل عملية نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى دون الحاجة لموافقات إضافية، وذلك بشرط توفر شاغر في المدرسة المطلوبةووفقًا للوزارة، يُمكن لأولياء الأمور الاستفادة من الخدمة عبر اختيار إدارة التعليم والمدرسة التي يرغبون في نقل أبنائهم إليها، حيث يُظهر النظام عدد الشواغر المتاحة بشكل مباشر. كما يتعين على ولي الأمر إرفاق إثبات السكن وتوضيح سبب النقل، مع إمكانية تقديم تبرير في حال تقديم الطلب بعد انتهاء فترة النقل الرسمية



مرونة كبيرة في النقل



وأكدت الوزارة أن الخدمة توفر مرونة كبيرة للأسر في اختيار المدارس المناسبة لأبنائهم، وتعزز من سهولة التنقل بين المؤسسات التعليمية وفقًا للاحتياجات المتغيرة. وبعد إتمام جميع الخطوات المطلوبة، يتم تقديم الطلب عبر نظام نور، ويستلم ولي الأمر رسالة نصية تؤكد نجاح عملية النقل.

يُذكر أن هذه الخدمة تأتي ضمن سلسلة من التحديثات التي تقوم بها وزارة التعليم لتحسين وتطوير نظام نور، بما يسهم في تقديم خدمات متكاملة ومبسطة للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.