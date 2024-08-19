شكرا لمتابعة خبر عن ‏أصغر طيار أمريكي يصل للمملكة‬⁩ في رحلته الخيرية لجمع مليون دولار لأبحاث السرطان .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرض شاب أمريكي من أصول آسيوية أصغر طيار بالعالم يصل إلى ⁧‫المملكة‬⁩ في رحلته الخيرية التي تستغرق 150 يوما لجمع مليون دولار لأبحاث السرطان

ويشار إلى أن الشاب قام بزيارة مختلف البلدان لحشد الدعم المادي والمعنوي؛ لدعم أبحاث السرطان .

وقال الشاب في حديثه للعربية:” عندما بدأت رحلتي كان قد تم تشخيص قريبي بالسرطان في الدم من الدرجة الرابعة وأردت فقط المساعدة بكل ما استطيع وانطلقت في هذه المغامرة.”

وكان الطيار الأمريكي وصل إلى المملكة بعد عبور 12 دولة من أصل 40 بلدًا تشملها رحلته التي تستغرق نحو 150 يومًا على متن طائرته الصغيرة.