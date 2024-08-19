شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يكشف تفاصيل تسجيله لـ 4 براءت اختراع بعد أن فقد يده .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المواطن محمد الشامي، تفاصيل تسجيله 4 براءات اختراع بعد أن فقد يده عام 2004م، أثناء الدفاع عن الوطن.

وقال الشامي خلال ظهوره عبر قناة العربية :”كنت سابقاً من حماة الوطن راحت يدي في عام 2004م، بعدها أصبحت استكشف وأشوف إيش الأشياء الصعب إنجازها، فحصلت الكابتن مشعل العتيبي مدرب المنتخب السعودي للسهام في جامعة الملك سعود عام 2016م، وتدربت وكنت أضع الوتر بأسناني وأمسك القوس وأرمي”.

وتابع قائًا:”اخترعت نظارة العالم الافتراضي الحسي، وهي مثل نظارات العالم الافتراضي الموجودة لكن مضاف لها مستشعر تساعد الأشخاص الذين فقدوا أطرافهم والمصابين بالشلل الرباعي والنصفي والكفيف.”

وتابع :”الاختراع الثاني كان السوار الذكي الذي يتنبأ بنوبة الصرع للمريض قبل 10 دقائق من حدوثها، بالإضافة إلى اختراعات أخرى، والاختراع الخامس جاري التعديل عليه إن شاء الله”.