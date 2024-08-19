شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف دوافع العرب لانتظار موسم سهيل لهذا العام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، أن العرب ينتظرون موسم سهيل ، إذ يعتبرون دخوله نقطة تحول اقتصادية ومناخية واجتماعية .

وأوضح الزعاق خلال فقرته على قناة «العربية» : “نقطة تحول اقتصادية حيث يعمل المزارع والتاجر والمستهلك ليل نهار في بيع وجني وتخزين التمور”.

وتابع: ونقطة تحول مناخية حيث يبدأ الهبوط التدريجي لدرجات الحرارة تباعاً مع مرور الأيام ، مضيفاً أن موسم سهيل يستمر لمدة 52 يوماً .

واختتم حديثه : “ويعتبر موسم سهيل نقطة تجمع لطبقات المجتمع، فالبادية يتجمعون للتنقل والخروج لموسم الترحل، والحاضرة يتجمعون في بيوتهم بعد تفرقهم في مزارعهم ، والبحارة يتجمعون ليستعدوا لدخول موسم الغوص .