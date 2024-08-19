شكرا لقرائتكم خبر عن 21 رخصة لإنشاء مبانٍ مدرسية جديدة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد مدينة جدة، حراكًا في أعمال إنشاء المباني المدرسية، إذ تتوحد جهود كل الجهات المعنية، لتوفير بيئة تعليمية متكاملة الأركان، وتغطية احتياجات الأهالي في التعليم، فيما كشفت أمانة محافظة جدة عن إصدار 21 رخصة بناء مخصصة للمدارس، خلال الفترة من مطلع عام 2023 حتى الآن.



وفي ظل وجود أكثر من 300 مدرسة موزعة على أنحاء محافظة جدة، كثفت أمانة جدة جهودها خلال الأسبوعين الماضيين، لتنظيف المواقع المحيطة بالمباني المدرسية، استعدادًا للعودة إلى المدارس.



رسائل ترحيبية



بالتزامن مع انتهاء الإجازة الصيفية، وبداية العام الدراسي 1446هـ استهدفت أمانة جدة، منسوبي ومنسوبات التعليم، برسائل ترحيبية تبثها على لوحات الطرق الإعلانية، في مواقع مختلفة بجدة، والمتضمنة طرق "الملك عبدالعزيز، والأمير ماجد، والملك فهد، والأمير سلطان، والأندلس، المدينة المنورة"، إلى جانب شارع صاري.



فيما خصّت طلاب وطالبات المدارس، بعبارات تشجيعية بعنوان" مستعدين وراجعين" بثّتها عبر شاشات الأمانة في 7 محاور رئيسة تضمنت طرق: "المدينة المنورة تقاطع شارع الأمل، والمدينة المنورة تقاطع شارع صاري، والملك فهد، والأمير ماجد، والملك عبدالله، والملك عبدالعزيز، والأندلس".