شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليون ريال أقصى عقوبة في مخالفات "الفروسية" بالخيل العربية الأصيلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، جدول المخالفات والعقوبات لمركز الخيل العربية الأصيلة، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.

وحددت الوزارة 21 مخالفة وعقوبة متعلقة بإقامة رياضة الفروسية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة، وتنظيمها، بعقوبة قصوى نصف مليون ريال.

ويعاقب المخالفون بغرامة 10 آلاف ريال بحد أدني و500 ألف ريال بحد أقصى في حال تقديم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة إلى المركز، أو إقامة رياضة الفروسية أو تنظيمها بدون أذن المركز.



وتطبق غرامة 3 آلاف ريال بحد أدني في حال مخالفة شروط أو ضوابط رياضة الفروسية، أو غرامة 20 ألف ريال بحد أدني في حال طلب المنظم إلغاء، أو تأجيل، أو الانسحاب من تنظيم البطولة المجدولة في روزنامة البطولات في المركز ومنظمة الإيكاهو وبحد أقصى 500 ألف ريال لكلتا الغرامتين.

وتوقع الوزارة غرامة بحد أقصى 300 ألف ريال في مخالفات عدم التزام المنظم بالتكاليف المادية المترتبة على اصدار تذاكر السفر ذهاباً وإياباً والتنقلات ورسوم استخراج التأشيرة لجميع الرسميين من مقر إقامتهم في بلدهم إلى حين عودتهم حسب أنظمة منظمة الإيكاهو، أو عدم التزام المنظم بتجهيز ميدان عرض مناسب، مع الأرضية المناسبة، والإضاءة حسب المواصفات المطلوبة والمحددة من قِبَل المركز ومنظمة الإيكاهو، وبحد أدني في كلتا المخالفتين.



وتسري غرامة بحد أدني 50 ألف ريال في حال عدم التزام المنظم بتوزيع الجوائز، وتكريم الرسميين والرعاة، أو أي مستحقات مالية أخرى، وبحد أقصى 300 ألف ريال.

عدم الالتزام بالجوائز



ونصت اللائحة على معاقبة المخالفين بغرامة 200 ألف ريال بحد أقصى في حال عدم التزام المنظم بصرف الجوائز المالية والعينية للفائزين في البطولة خلال مدة أقصاها 90 يوما من بعد انتهاء البطولة، أو عدم التزام المنظم بصرف مكافأة يومية للرسميين بما يعادل 500 يورو عن كل يوم عمل لكل فرد من الرسمين المشاركين في البطولة، أو عدم التزام المنظم بتوفير إسطبلات مناسبة تكفي للخيل المشاركة في البطولة، وبحد أدني 20 ألف ريال.

وتُغرِّم اللائحة المخالفين 200 ألف ريال بحد أقصى و10 آلاف بحد أدني في حال عدم التزام المنظم بتوفير سكن وإعاشة للرسميين في فندق لا تقل فئته عن (5) نجوم وكذلك توفير مواصلات من المطار إلى الفندق وإلى مقر البطولة وعودتهم إلى المطار.





الموقع المناسب



وأكدت الوزارة على تغريم المخالفين 150 ألف ريال بحد أقصى عدم التزام المنظم بما ورد في شروط وأنظمة منظمة الإيكاهو، وبحد أدني 20 ألف ريال، وفي حال عدم التزام المنظم بتوفير معلق داخلي للبطولة شامل مواصلاته وسكنه ومكافأته، أو عدم التزام المنظم بتجهيز موقع مناسب وخاص بالرسميين واللجنة الخاصة باستخراج النتائج والتعليق في موقع البطولة، تصدر غرامة بحد أقصى 100 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف ريال.



وتعاقب اللائحة المخالفين في حال عدم توفير المنظم شاشات كبيرة لعرض النتائج، أو عدم التزام المنظم بتوفير سيارات إسعاف متكاملة وطبيب بشري بجانب ميدان العرض أثناء البطولة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تتجاوز 60 ألف ريال.

وفي حال عدم التزام المنظم بتجهيز ساحة إحماء مناسبة (التسخين) حسب المواصفات المطلوبة والصادرة من منظمة الإيكاهو، يتم تغريم الخالفين 10 آلاف ريال بحد أدني و50 ألف ريال بحد أقصى.



وتطبق غرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تتجاوز 10 آلاف في عدم التزام المنظم بوضع شعار المركز ومنظمة الإيكاهو على غلاف الكتالوج بالإضافة إلى صفحتين للمركز داخل الكتالوج، وفي حال عدم التزام المنظم بالجدول الزمني اليومي للبطولة، تكون الغرامة 3 آلاف ريال بحد أدني ولا تتخطى 70 ألفًا.



وتسري غرامات بحد أدني 3 آلاف ريال ولا تتجاوز 10 آلاف في حال عدم توفير أو ملاءمة الخدمات العامة أو الخاصة خلال إقامة البطولة، أو عدم التزام المنظم بتطبيق الآداب الإسلامية والاجتماعية، أو عدم التزام المنظم بوضع لوحات دعائية في ميدان البطولة عدد (2) للمركز وعدد (1) للإيكاهو وعدد (1) للواهو، أو عدم التزام المنظم بوضع شعار المركز وشعار منظمة الإيكاهو على الموقع الإلكتروني الرسمي للبطولة، أو عدم التزام المنظم بوضع شعار المركز ومنظمة الإيكاهو على صفحات البطولة في شبكات التواصل الاجتماعي والبنرات الإعلامية سواءً في موقع البطولة أو خارجها.



وتطبق غرامة بحد أدني 10 آلاف ريال وبحد أقصى 50 ألف ريال في حال عدم التزام المنظم الالتزام بما يصدره المركز من تعليمات.



ويعاقب المخالفون بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد عن 30 ألفًا في حال عدم التزام المنظم بتوفير وسائل السلامة المناسبة، عدم التزام المنظم بتوفير جميع احتياجات الإسطبلات من مياه ونشارة نظيفة، وإضاءة ومكان خاص لغسيل الخيل، عدم التزام المنظم بتوفير غرف خاصة للسياس المرافقين للخيل.



وتُغرم اللائحة المخالفين 5 آلاف ريال بحد أدني و50 ألفًا بحد أقصى، في حال عدم التزام المنظم بتوفير جميع الخدمات اللازمة طوال فترة انعقاد البطولة من ضيافة بشكل مستمر ومكان لائق لإستراحة بالإضافة إلى الخدمات الاخرى من تكييف ودورات مياه وغيرها.



النشيد الوطني



ونصّت اللائحة على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد عن 20 ألفًا في حال عدم التزام المنظم بوضع علم لكل دولة مشاركة في البطولة بالإضافة إلى أعلام دول الرسميين في حال كانت البطولة دولية، أو عدم التزام المنظم برفع النشيد الوطني لكل دولة فائزة في البطولة في حال كانت البطولة دولية، أو اختيار المنظم لموسيقى صاخبة أو وضع شيلات تشير إلى نعرات أو عنصرية، أو عدم التزام المنظم بدخول الأشخاص لميدان العرض أو ساحة الإحماء أو الإسطبلات أو المنطقة الخاصة بالرسميين لغير المصرح لهم.



وتطبق نفس الغرامات السابقة في حال عدم التزام المنظم بتوفير طبيب بيطري في موقع البطولة من بداية فترة وصول الخيل المشاركة لموقع البطولة إلى مغادرتها، أو عدم التزام المنظم بتوفير العدد المناسب من أفراد الأمن الصناعي بالعدد الذي يحفظ النظام أثناء انعقاد البطولة.



وفي حال عدم التزام المنظم بإعداد وتصميم كتالوج البطولة واعتماده من المركز بعد إغلاق فترة التسجيل بـ 5 أيام، أو عدم التزام المنظم بتحديد الجوائز المالية قبل 7 أيام من موعد إقامة البطولة، أو عدم التزام المنظم بمطابقة الأوشحة والروزتات والدروع للخيل حسب التتويج والفئة، تطبق غرامة 3 آلاف ريال بحد أدني و150 ألف ريال بحد أقصى.