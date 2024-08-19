شكرا لقرائتكم خبر عن صور| خبير بالأقمشة يوضح لـ"اليوم" ارتفاع مبيعات الزي الموحد 25% مع بدء الموسم الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

جودة عالية وأسعار منافسة

الأقمشة المناسبة للأطفال

الدمام - شريف احمد - تجولت عدسة "اليوم" في محال الزي الموحد ورصدت الأسعار مع إقبال العوائل والاهالي لشراء مستلزمات المدارس، وبين المختص خلال حديثه عن أبرز النصائح العامة لاختيار الأقمشة لكل مرحلة وعن الأسعار وأهم مستجدات الزي الموحدقال المختص في مجال الأقمشة خالد الجابري، أنه يعمل في هذا المجال منذ 20 عام شهد من خلالها العديد من التطورات في قطاع، مبيناً أن المملكة بلد كبير يستقطب العديد من الأقمشة من جميع أنحاء العالم من فرنسا وإيطاليا ودول شرق أسيا والصين ومصر وغيرها، وساهم انتشار محال الزي الموحد في المملكة إلى تواجد منتجات بجودة عالية وبأسعار منافسة تغطي كافة احتياجات المجتمع.وبين الجابري: "أن أكثر الأقمشة مناسبة للأطفال هي الأقطان والملبوسات التي تكون نسبة القطن فيها 100% وذلك من الناحية الصحية والعملية، ثم تأتي النوعية المخلطات والتي تحتوي على قطن بنسبة 70% وهي الأفضل من الملبوسات البوليستر والألياف الصناعية، وتتفاوت الأسعار بسبب المواد المستخدمة في الصناعة الزي الموحد كما تتدخل في الأسعار جودة التصنيع والخياطة والتصميم والمواد الخام والتطريز وغيرها، وتتراوح أسعار المنتجات المتواجدة في السوق مابين الـ30 ريال إلى الـ120 ريال".وأضاف الجابري أن: "المبيعات في محال الزي الموحد انتعشت بنسبة تصل 25%، وذلك متأثرة بالمواسم الدراسية والتخفيضات"، مبيناً أن المنتج الزي الموحد يمر بعدة مراحل يبدأ بعمل التصميم ثم اختيار نوعية القماش يتلائم مع التصميم، ومن ثم عمل العينات واختبارها واعتمادها، وبعدها مرحلة المقاسات واعتمادها ومن ثم الخياطة ومرحلة الجودة واختبار المنتج ومن ثم عمل التغليف المناسب.