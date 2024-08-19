شكرا لقرائتكم خبر عن في ثاني أيام الدراسة.. النيابة تحقق مع مواطن منع أطفاله من الالتحاق بالتعليم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت نيابة الأسرة والأحداث تحقيقاتها مع مواطن متهم بالتقصير في الوفاء بواجباته والتزاماته تجاه أطفاله الثلاثة والذين تتراوح أعمارهم من 7 إلى 11 عامًا، من خلال التسبب عمداً بانقطاعهم عن التعليم وامتناعه عن تمكينهم من الذهاب للمدرسة دون مبرر نظامي.

وقالت النيابة بأن فعل الأب نتج عنه تأخر أبنائه عن الالتحاق بالتعليم، مما ألحق بهم أضراراً نفسية جسيمة.





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ووجهت النيابة العامة الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم نظاماً حيال إعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة، واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة لهم.

وأكدت النيابة العامة التزامها بحماية حقوق الأطفال، ومحاسبة كل من ينتهك هذه الحقوق، مشيرةً إلى أن التصدي لمثل هذه السلوكيات يُعد ركيزة أساسية في تحقيق العدالة الاجتماعية.