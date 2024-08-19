شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مخالفة في تسجيل الخيل العربية الأصيلة.. والغرامة تصل لـ 500 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل





الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، جدول المخالفات والعقوبات لمركز الخيل العربية الأصيلة، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.وحددت الوزراة 13 مخالفة تتعلق بتسجيل الخيل العربية الأصيلة، بغرامات تصل في حدها الأقصى 500 ألف ريال.وتعاقب اللائحة بغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال في حال مخالفة منظم البطولة أحد الشروط المنصوص عليها في الضوابط والاشتراطات المتعلقة بتسجيل الخيل العربية الأصيلة، أو التعديل أو التزوير في وثائق تسجيل المركز المتعلقة بالخيل العربية الأصيلة، مع منع المخالف من ممارسة أي نشاط يتعلق بالخيل العربية الأصيلة لمدة ثلاثة شهور.وتطبق نفس الغرامة السابقة في حدها الأقصى، في حال التصرف بأي خيل معارة ترجع ملكيتها للمركز «سواء بإعارتها أو بيعها أو إجراء أي تصرف بها أو أي عمليات جراحية أو خصي» بدون موافقة المركز، أو استيراد الخيل العربية الأصيلة أو تصديرها دون الحصول على الموافقات اللازمة لذلك، وبحد أدني ألف ريال.معلومات مضللةفي حال تقديم أي معلومة مضللة أو غير صحيحة إلى المركز، يعاقب المخالف بغرامة 500 ألف ريال بحد أقصى، و10 آلاف ريال بحد أدني.وتوقع اللائحة غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن 10 آلاف ريال في حال إعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية.وتغرم اللائحة المخالفين 200 ريال بحد أدني و300 ريال بحد أقصى في حال عدم مطابقة تحليل إثبات الأبوة DNA «الأب غير مطابق»، أو عدم مطابقة تحليل إثبات الأبوة DNA «الأم غير مطابقة»، أو عدم مطابقة تحليل إثبات الأبوة DNA عدم مطابقة الأب والأم - «مرفوض كلاهما»، أو نقل جنين بدون تصريح من المركز.وتسري غرامة لا تقل عن 200 ريال ولا تزيد عن 500 ريال في حال تسجيل مولود خيل عربية أصيلة بعد عمر 3 شهور، أما بيع خيل عربية قبل التسجيل «محلي أو مستورد»، فلا تقل غرامته عن ألف ريال ولا تتجاوز 20 ألفًا.