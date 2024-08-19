السيد داو م. لي يصل الى جدة بصفته القنصل العام الجديد للولايات المتحدة الامريكية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسر القنصلية العامة للولايات المتحدة في جدة أن تعلن عن وصول القنصل العام الجديد، السيد داو م. لي. يمثل القنصل العام لي أيضاً حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة التعاون الإسلامي.

كما يتطلع الى الإسهام في تعزيز العلاقة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

يتمتع السيد داو م. لـي بأكثر من ثلاثين عاما من الخبرة في العمل مع الحكومة الأمريكية، حيث خدم في أدوار مهمة في الشرق الأوسط، أسيا، وأمريكا الشمالية.

وفي الآونة الأخيرة، شغل منصب المدير التنفيذي لشؤون نصف الكرة الغربي في المقر الرئيسي لوزارة التجارة.

وتتضمن المسيرة المهنية للسيد لـي خبرة عشر سنوات في العراق والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الهند وسنغافورة وفيتنام، فضلاً عن عمله في الولايات المتحدة في واشنطن العاصمة وسينسيناتي ووادي السيليكون.

السيد لي خريج جامعة سانتا كلارا ويحمل درجة الماجستير من معهد ميدلبري للدراسات الدولية. وهو يتقن اللغات العربية والإسبانية والفيتنامية.

السيد لي متزوج ولديه أطفال، ويتطلع بشغف إلى التفاعل مع المجتمع في جدة والمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية.