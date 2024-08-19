إطلاق شركة "1957 فنتشرز" لدعم الابتكار في التقنية المالية بالمملكة لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية ٢٠٣٠

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إلحاقا بإطلاق صندوق "1957 فنتشرز" المعلن عنه سابقًا، تم إطلاق شركة "1957 فنتشرز" المتخصصة في بناء شركات في مجالات التقنية والتقنيات المالية، وأتى هدف الإطلاق كجزء من المبادرات الداعمة لعجلة الابتكار وتسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة، حيث ستركز على بناء وإطلاق وتوسيع نطاق مشاريع ونماذج مبتكرة في التقنيات المالية، مسهمه بذلك في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية ٢٠٣٠.



وقد تم تعيين مجلس إدارة للشركة يضمّ قياديين من القطاع المصرفي والابتكار والأعمال والاستثمار في المملكة؛ وهم: الأستاذ نادر الكريّع، رئيساً للمجلس، والأستاذ مازن فرعون، نائباً لرئيس المجلس، والأستاذ عمر الماضي، والأستاذ عبدالله العريني، والأستاذ قيصر نور.

إضافة إلى ذلك تم تعيين الرئيس التنفيذي الأستاذ عماد قشقري؛ الذي يمتلك خبرة تزيد عن ١٥ عامًا في مجال الابتكار الرقمي وبناء الشركات الناشئة ورأس المال الجريء، وفي قيادة مبادرات وبرامج لبناء منظومة ريادة الأعمال والابتكار، إضافة لسجله الحافل في قيادة الجولات الاستثمارية وتأسيس الشركات التقنية ودعمها.



وبهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة وتعزيز الابتكار في القطاع والشمول المالي تمكينًا للشركات والأفراد، فإن شركة "1957 فنتشرز" ستكرس وتضاعف الجهود لبناء شركات ونماذج مالية تقنية مبتكرة.

حيث ستلعب دورًا حيويًا في تشكيل مستقبل القطاع المصرفي والمالي في المملكة من خلال تقديم دعم مختص للمشاريع، بما في ذلك التمويل والاستثمار، والتوجيه والإرشاد، والنمو والاستدامة، والخبرات التقنية والتجارية، والوصول إلى الفئات المستهدفة.



وفي تصريح لأعضاء مجلس الإدارة ذكر سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ نادر الكريّع: "إن إطلاق 1957 فنتشرز يعتبر خطوة مهمة في التزامنا لتعزيز قطاع التقنية المالية في المملكة، ونؤمن أنه من خلال بناء وتمكين هذه الشركات وتزويدها بالموارد اللازمة للنجاح، سنقوم بدفع عجلة الابتكار وخلق الفرص الجديدة للنمو الاقتصادي".



وأضاف سعادة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ مازن فرعون: "تعتبر 1957 فنتشرز في مقدمة مبادرات تطوير قطاع التقنية المالية في المملكة، بهدف تحويل المشهد المالي محليًا، وخلق فرص ريادة إقليمية وعالمية في الابتكارات المالية، كما أن مبادراتنا في إنشاء وإطلاق شركة 1957 فنتشرز متماشية مع التزامنا لتحفيز التحول الرقمي في المنطقة. وتستثمر هذه المبادرة إمكانات التقنيات الناشئة لتعزيز نظام مالي مرن وشامل، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة ضمن رؤية ٢٠٣٠."



وختامًا أكدّ الرئيس التنفيذي لشركة 1957 فنتشرز الأستاذ عماد قشقري التزام الشركة باستثمار الخبرات لبناء جيل من الشركات بقوله: "نحن ملتزمون باستثمار الخبرات والموارد لبناء جيل صاعد من الشركات الكبرى في مجال التقنية المالية. مع وجود صندوق مخصص لضمان استمرارية الاستثمار في مراحل النمو والتركيز على ثقافة وآلية الابتكار المستمر في بناء هذه الشركات سيتم تفعيل الأثر الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع من خلال استحداث فرص عمل نوعية والمساهمة بشكل مباشر في الناتج المحلي."



من الجدير بالذكر أن 1957 فنتشرز تعمل على الاستثمار في تطوير الأعمال والمواهب وبناء قاعدة قوية لمستقبل التقنية المالية في المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز الابتكار في مجال التقنية المالية، وتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي، لتساهم جهودها في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية ٢٠٣٠، لخلق قطاع مالي أكثر حيوية وشمولية.