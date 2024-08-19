شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة وتأهيل 44 شارعًا بالطائف لضمان السلامة وتنقل أفضل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار سعيها المستمر لتحسين شبكة الطرق الداخلية ورفع مستوى جودة الحياة في مدينة الطائف، نفذت فرق الصيانة التابعة لأمانة الطائف، خلال الفترة الماضية، أعمال صيانة شاملة لـ 44 شارعاً في المدينة.

أعمال الصيانة

شملت هذه الأعمال عملية سفلتة الطرق والشوارع، بالإضافة إلى معالجة الحفر والتشققات التي ظهرت نتيجة الاستخدام المكثف. كما تضمنت الأعمال كشط وإزالة الطبقات الإسفلتية القديمة في بعض المواقع، ومن ثم إعادة سفلتتها لضمان كفاءة وأداء أعلى، لا سيما في الشوارع المحورية التي تشهد كثافة مرورية عالية.

وقد تمت هذه الجهود في إطار خطة مدروسة ومعتمدة للصيانة، تهدف إلى معالجة كافة الملاحظات والبلاغات التي ترد إلى الأمانة من المواطنين والمقيمين، مما يعزز من كفاءة شبكة الطرق ويرفع من رضا مستخدميها.

وتعمل الأمانة حالياً على تنفيذ مزيد من أعمال الصيانة والتطوير لعدد آخر من الشوارع، بهدف تحقيق انسيابية أفضل في الحركة المرورية داخل المدينة.

جهود السلامة المرورية

وعلى صعيد متصل، قامت الأمانة بتعزيز جهودها في دهان مسارات المرور والبردورات، وطلاء معابر المشاة، إضافة إلى دعم اللوحات الإرشادية والتحذيرية بالتنسيق مع إدارة المرور.

كما وضعت الأمانة خطة شاملة تهدف إلى تغطية كافة المواقع في المحافظة بمشروعات السفلتة والصيانة، سعياً للارتقاء بجودة الحياة في المنطقة.

وفي إطار الحفاظ على جودة الطرق وضمان تنقل آمن للسكان، قامت الأمانة بتقييم شامل لحالة الطرق باستخدام أجهزة متطورة لرصد كافة الملاحظات وتحديد المناطق التي تتطلب تدخلاً عاجلاً للصيانة.

تم بناءً على ذلك تصنيف الطرق إلى طرق رئيسية وفرعية، وتحديد حجم وكثافة الحركة المرورية على كل منها، مع النظر في مدى اكتمال الخدمات في تلك الطرق.

وعلى ضوء هذه النتائج، تم وضع برامج زمنية دقيقة لتنفيذ أعمال الصيانة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والحرص على تطبيق أنظمة السلامة المرورية.

إعادة تأهيل شبكة الطرق

وتجدر الإشارة إلى أن فرق صيانة الطرق بوكالة المشاريع بالأمانة نفذت أكثر من 900 مهمة عمل خلال الفترة الماضية، ركزت فيها على صيانة الشوارع وإعادة تأهيل شبكة الطرق الداخلية، مما أسهم في تحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية في المدينة.

وفي هذا السياق، تدعو أمانة الطائف كافة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مشاهدات تتعلق بالخدمات البلدية أو تحسين المشهد الحضري للمنطقة. ويمكن القيام بذلك عبر تطبيق "بلدي" أو أي من المنصات الرسمية للأمانة، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية التي تهدف إلى رفع كفاءة الطرق والارتقاء بجودة الحياة في مدينة الطائف.

