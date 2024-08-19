شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم العمل الإنساني.. ارتفاع أعداد القتلى من عمال الإغاثة خلال عام 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن ارتفاع أعداد قتلى عمال الإغاثة إلى 280 عاملًا خلال عام 2023 في 33 دولة.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة اليوم بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أن عمال الإغاثة على الخطوط الأمامية للصراعات يقتلون كل يوم، مبينة أن عام 2023 هو الأكثر دموية للمجتمع الإنساني العالمي، وقد يكون عام 2024 أكثر فتكا حيث قتل حتى الآن 172 عامل إغاثة.





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من جهة أخرى، طالبت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ بالإنابة جويس مسويا، بالتحرك لإنهاء الانتهاكات ضد المدنيين والإفلات من العقاب, مضيفة أن تطبيع العنف ضد عمال الإغاثة وغياب المساءلة أمر غير مقبول ويضر بالعمليات الإنسانية في كل مكان.

يُذكر أنه في اليوم العالمي للعمل الإنساني، ينظم موظفو الإغاثة ومن يدعمون جهودهم في جميع أنحاء العالم فعاليات للتضامن وتسليط الضوء على الخسائر المروعة للصراعات المسلحة، بما في ذلك العاملون في المجال الإنساني.