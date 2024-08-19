شكرا لمتابعة خبر عن السعودية تسلّم الكويت قيادة قوة الواجب البحرية.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سلَّمت القوات البحرية الملكية السعودية ، نظيرتها الكويتية مهام قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF 152) ، في حفل رسمي أقيم في قاعدة الدعم البحرية الأمريكية بالأسطول الخامس في البحرين .

وسلَّم العقيد البحري الركن عاصم العمري من القوات البحرية الملكية السعودية، قيادة قوة الواجب المختلطة إلى العميد البحري طلال الكندري من القوات البحرية الكويتية .

وخلال تولي القوات البحرية الملكية السعودية قيادة قوة الواجب المختلطة، نفذت عددًا من العمليات النوعية لفرض الأمن البحري في مناطق المسؤولية، وضمان التدفق الحر والآمن لخطوط الملاحة العالمية، وردع وإيقاف الأنشطة الإجرامية والإرهابية، تضمنت إجراء تمارين بحرية مختلطة، وتسيير دوريات مشتركة، وتنفيذ عددٍ من العمليات المركزة في مناطق المسؤولية، وعقد عددٍ من الدورات “مركز قيادة”، ودورات اقتحام وتفتيش السفن مع القوات الأمريكية لعددٍ من المتدربين.

حضر مراسم التسليم والاستلام، قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية قائد الأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة الفريق البحري جورج وايكوف، واللواء البحري الركن محمد الغامدي من القوات البحرية، وعددٌ من السفراء والملحقين والسلك الدبلوماسي في المنامة.

وتأسست القوة في 2004م، وتعد إحدى خمس قوات واجب تعمل ضمن القوات البحرية المختلطة في الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وتهدف إلى تعزيز التعاون البحري على الصعيد الإقليمي، ودعم الأمن البحري في الخليج العربي، وحماية البنية التحتية في المياه الدولية، ومكافحة الأنشطة غير القانونية والتهديدات الإرهابية.