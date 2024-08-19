شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة موضي بنت سعود الكبير آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام