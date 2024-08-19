شكرا لقرائتكم خبر عن 800 مستفيد من قافلة التجمع الأول الطبية في رويضة العرض و الرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد تجمع الرياض الصحي الأول في ختام أعمال الرحلة الثالثة للقافلة الطبية التي أطلقها من العاصمة إلى الرين ورويضة العرض، أن إجمالي عدد المستفيدين بلغ 849 مستفيدًا.قدمت القافلة الطبية خدماتها لعدد 417 مستفيدًا في مستشفى الرين العام، و432 مستفيدًا في مستشفى رويضة العرض العام، وذلك عبر العديد من العيادات التخصصية التي تشمل: (عيادة طب الأطفال، عيادة الغدد الصماء للأطفال، عيادة الجهاز الهضمي للأطفال، عيادة الأمراض المعدية للأطفال، عيادة جراحة المخ والأعصاب، عيادة النساء والولادة، عيادة الطب الباطني والقلب، عيادة العظام والعمود الفقري، عيادة العظام والمفاصل، عيادة المسالك البولية، وعيادة طب الكلى. كما تم إجراء الأشعة المقطعية، والموجات الصوتية، والموجات الصوتية على القلب).فيما تم إحالة 28 حالة من "الرين العام" و33 حالة من "رويضة العرض العام" إلى منشآت "التجمع الأول" التخصصية، لتلقي العلاج اللازم.الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود تجمع الرياض الصحي الأول المتواصلة لتوفير الرعاية الشاملة والمتكاملة لأفراد المجتمع، مع ضمان سهولة وصولهم وحصولهم عليها، وذلك وفق برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030.