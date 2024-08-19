مرور المدينة يباشر حادثة دهس وافدة معتلة نفسيا

باشر مرور منطقة المدينة المنورة حادثا مروريا لتعرض وافدة تعاني اعتلالات نفسية لدهس، وتم نقلها للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات النظامية في حينه، وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.



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