رئيس جامعة "المؤسس" يفتتح فعاليات ملتقى "الإرشاد الجامعي"  للطلاب والطالبات المستجدين 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، فعاليات "ملتقى الإرشاد الجامعي" للطلاب والطالبات المستجدين 1446هـ والذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، صباح اليوم الإثنين 15 / 2 / 1446هـ ويستمر لمدة أربعة أيام، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.

وتجول رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، رافقه نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة، وعميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد، في المعرض المصاحب للملتقى والذي ضم أجنحة للعمادات والمراكز وقطاعات الجامعة المختلفة ، حيث يستهدف المعرض تعريف الطلاب بالأنظمة والإجراءات والبرامج والخدمات والأنشطة التي تقدمها الجامعة طيلة العام الدراسي.

ورحب رئيس الجامعة بأبنائه الطلاب وهنئهم بمناسبة قبولهم في الجامعة وتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الجامعية والتي تتطلب بذل المزيد من الجد والاجتهاد في التحصيل الدراسي والاستفادة من إمكانات الجامعة وقدراتها العلمية والفكرية والخدمات والبرامج المقدمة للطالب. كما أكد سعادته على أهمية إقامة ملتقى الإرشاد الجامعي السنوي ودوره في تعريف الطلاب بالتخصصات العلمية والمجالات المتاحة لهم كذلك الخدمات والبرامج التي تقدمها الجامعة.

من جانبه، أوضح عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد ، أن الملتقى يعد فرصة للطلاب الملتحقين حديثًا بالجامعة لتعريف الطلاب بأنظمة ولوائح الجامعة والتعريف بالكليات والأقسام العلمية، بالإضافة الى الخدمات والبرامج والأنشطة الطلابية سعياً لتهيئة الطلاب من كافة الجوانب الإدارية والاكاديمية والاجتماعية لبداية عام دراسي مميز.

ويقدم الملتقى لقاءات إرشادية ، وشمل اليوم الأول لقاء بعنوان التعريف بعمادة شؤون الطلاب يقدمه الدكتور عبد العزيز بن عمر العماري وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والمهارات، ولقاء بعنوان وماذا بعد القبول، يقدمه الدكتور عاصم محمد العسيري وكيل عمادة القبول والتسجيل للشؤون التعليمية وفي واليوم الثاني لقاء بعنوان التميز الجامعي والأكاديمي يقدمه الأستاذ دكتور هاني برديسي مدير مركز تطوير التعليم الجامعي، ولقاء بعنوان الرحلة الجامعية يقدمه الدكتور مصعب فالح الحربي مدير المركز الإعلامي

وخصصت اللجنة المنظمة للملتقى يومي الإثنين والثلاثاء للطلاب، ويومي الأربعاء والخميس للطالبات ، من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 2 مساءً.