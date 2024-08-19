شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة المدينة المنورة تعتمد إنشاء منتجع فندقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت أمانة المدينة المنورة إنشاء مشروع منتجع فندقي بتقاطع طريق زرعة بن سيف مع طريق عمران بن عبيدالله بالمدينة المنورة.

وبيّنت الأمانة أن المشروع الذي يأتي بهدف تقديم خدمات عالية الجودة ودعم الاقتصاد المحلي بطرقة مستدامة ومبتكرة، ويقع على مساحة تبلغ 29886 مترًا مربعًا، داعية المستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية الاطلاع على كراسة الشروط بموقع الأمانة، وتقديم المستندات قبل الأول من شهر أكتوبر المقبل.

