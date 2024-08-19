شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل الأمريكي بجدة: اتطلع للتفاعل مع المجتمع بجدة والمنطقة الغربية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يسر القنصلية العامة للولايات المتحدة في جدة أن تعلن عن وصول القنصل العام الجديد، السيد داو لي كممثل أيضاً لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لدى منظمة التعاون الإسلامي.
أوضح داو لي أنه يتطلع الى الإسهام في تعزيز العلاقة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، مشيراً الى أنه وأسرته يتطلعوا بشغف إلى التفاعل مع المجتمع في جدة والمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية.
وبين أنه عمل مع الحكومة الأمريكية لأكثر من 30 عامًا وخدم في أدوار مهمة في الشرق الأوسط، أسيا، وأمريكا الشمالية.
وفي الآونة الأخيرة، شغل منصب المدير التنفيذي لشؤون نصف الكرة الغربي في المقر الرئيسي لوزارة التجارة.
وتابع أنه عمل في العراق والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الهند وسنغافورة وفيتنام، فضلاً عن عمله في الولايات المتحدة في واشنطن العاصمة وسينسيناتي ووادي السيليكون، كما أنه خريج من جامعة سانتا كلارا ويحمل درجة الماجستير من معهد ميدلبري للدراسات الدولية. وهو يتقن اللغات العربية والإسبانية والفيتنامية.
أوضح داو لي أنه يتطلع الى الإسهام في تعزيز العلاقة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، مشيراً الى أنه وأسرته يتطلعوا بشغف إلى التفاعل مع المجتمع في جدة والمنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية.
وبين أنه عمل مع الحكومة الأمريكية لأكثر من 30 عامًا وخدم في أدوار مهمة في الشرق الأوسط، أسيا، وأمريكا الشمالية.
وفي الآونة الأخيرة، شغل منصب المدير التنفيذي لشؤون نصف الكرة الغربي في المقر الرئيسي لوزارة التجارة.
وتابع أنه عمل في العراق والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الهند وسنغافورة وفيتنام، فضلاً عن عمله في الولايات المتحدة في واشنطن العاصمة وسينسيناتي ووادي السيليكون، كما أنه خريج من جامعة سانتا كلارا ويحمل درجة الماجستير من معهد ميدلبري للدراسات الدولية. وهو يتقن اللغات العربية والإسبانية والفيتنامية.