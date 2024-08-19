شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إشادات واسعة.. "تقويم التعليم" تفوز بجائزة دولية عن اختبارات "نافس" والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية