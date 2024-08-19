شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إشادات واسعة.. "تقويم التعليم" تفوز بجائزة دولية عن اختبارات "نافس" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت هيئة تقويم التعليم والتدريب على جائزة أفضل عرض في المؤتمر الدولي للإحصاء التربوي والقياس والتقويم لورقة بحثية نشرت حول الاختبارات الوطنية (نافس).
ويأتي ذلك في سعيها إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في المجال التعليمي العالمي، وحازت التجربة السعودية على اهتمام وإشادات واسعة من الخبراء الدوليين.
وكذلك طلب دولي للحصول على العرض في المؤتمر الدولي عن الإحصاء التربوي والقياس والتقويم، ومؤتمر الجمعية الأمريكية لعلم النفس في أغسطس الحالي.
ويأتي ذلك في سعيها إلى تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية في المجال التعليمي العالمي، وحازت التجربة السعودية على اهتمام وإشادات واسعة من الخبراء الدوليين.
التجربة السعوديةوشملت تفاعلات المشاركين إشادة واسعة بالتجربة السعودية، وتقدير خاص لسرعة إصدار النتائج والشفافية.
وكذلك طلب دولي للحصول على العرض في المؤتمر الدولي عن الإحصاء التربوي والقياس والتقويم، ومؤتمر الجمعية الأمريكية لعلم النفس في أغسطس الحالي.