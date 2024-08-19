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وسط إشادات واسعة.. "تقويم التعليم" تفوز بجائزة دولية عن اختبارات "نافس"

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حصلت هيئة تقويم التعليم والتدريب على جائزة أفضل عرض في المؤتمر الدولي للإحصاء التربوي والقياس والتقويم لورقة بحثية نشرت حول الاختبارات الوطنية (نافس).
ويأتي ذلك في سعيها إلى تعزيز مكانة المملكة العربية في المجال التعليمي العالمي، وحازت التجربة السعودية على اهتمام وإشادات واسعة من الخبراء الدوليين.

التجربة السعودية

وشملت تفاعلات المشاركين إشادة واسعة بالتجربة السعودية، وتقدير خاص لسرعة إصدار النتائج والشفافية.
وكذلك طلب دولي للحصول على العرض في المؤتمر الدولي عن الإحصاء التربوي والقياس والتقويم، ومؤتمر الجمعية الأمريكية لعلم النفس في أغسطس الحالي.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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