شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات المشروعات التطويرية في مطار الملك عبد العزيز الدولي والان نبدء بالتفاصيل

مشروعات تطوير مطار الملك عبد العزيز الدولي

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الدمام - شريف احمد - رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، اجتماعًا لمناقشة سير المشاريع التطويرية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.جاء الاجتماع بحضور رئيس مجلس المديرين بمطارات جدة المهندس رائد المديهيم، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس مازن جوهر، وعدد من قيادات الشركات المنفذة للمشاريع.واطلع سموه خلال الاجتماع على مستجدات المشاريع داخل مطار الملك عبد العزيز الدولي، مستمعًا لشرح عن دور شركة مطارات جدة في تشغيل وتطوير المطار وفق أحدث المواصفات وأعلى المعايير.ويأتي هذا بما يسهم في تعزيز تجربة المسافرين بمفهوم عصري جديد ومبتكر، ليصبح واجهة مشرفة لزوار المملكة.كما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.