السعودية | وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية المصري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبد العاطي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية والمتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف مجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية خاصةً التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح بن عيد الحصيني.

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