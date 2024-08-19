السعودية | وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير خارجية جمهورية سورينام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، لقاءً ـ عبر الاتصال المرئي ـ اليوم، مع معالي وزير خارجية جمهورية سورينام ألبرت رامدين.

واستعرض الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات كافة بما في ذلك البيئة والمناخ، وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما تناول اللقاء مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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