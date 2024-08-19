السعودية | “البيئة” تطرح فرصًا استثمارية واعدة لإنشاء مدن زراعية متكاملة ومعمل شتلات برية في منطقة مكة المكرمة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم, عن طرح أربع فرص استثمارية جديدة تهدف إلى إنشاء مدن زراعية متكاملة في منطقة مكة المكرمة، تشمل مشاريع لإنتاج الخضروات والمحاصيل، وزراعة الأشجار المثمرة، بالإضافة إلى إنشاء معمل متخصص في زراعة الشتلات البرية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق مستهدفات وخطط وإستراتيجيات الوزارة، التي تركز على تعزيز الأمن الغذائي، ودعم التنمية المستدامة، وتطوير القطاع الزراعي ليكون رافدًا اقتصاديًا يسهم في تنويع مصادر الدخل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأوضحت الوزارة أن الفرصة الاستثمارية الأولى تتضمن طرح فرصة واعدة لإنشاء مدينة زراعية لإنتاج الخضروات والمحاصيل الزراعية في المدينة الزراعية بمحافظة الكامل بالمنطقة بجوار سد وادي السبعان موقع رقم (1) على مساحة تقدر بـ(ـ144,507م2).

وأشارت إلى أن الفرصة الاستثمارية الثانية تتضمن طرح فرصة واعدة لإنشاء مدينة زراعية لإنتاج الخضروات والمحاصيل الزراعية في المدينة الزراعية بمحافظة الكامل بجوار سد وادي الشوان موقع رقم (2) على مساحة تقدر بـ(287,082م2), والفرصة الاستثمارية الثالثة تتضمن طرح فرصة لإنشاء مدينة زراعية لإنتاج الأشجار المثمرة بالمدينة الزراعية حلي 3 بمنطقة مكة المكرمة على مساحة تقدر بـ(1,118,131.08م2).

وأفادت الوزارة بأن الفرصة الرابعة تتضمن إتاحة الفرصة أمام المستثمرين لإنشاء مشتل ومعمل الورد الطائفي وزراعة شتلات برية -بمتنزه سيسد الوطني منطقة مكة المكرمة على مساحة تقدر بـ(51,629 م2).

وبينت الوزارة أنه يمكن للراغبين التقديم على الفرص الاستثمارية والحصول على كراسة الشروط عبر منصة “فرص”، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني ([email protected])؛ للحصول على مزيد من التفاصيل حول تلك الفرص، لافتة إلى أن آخر موعد لاستلام العروض وفتح المظاريف لهذه الفرص الاستثمارية هو 01 أكتوبر 2024م، داعية المستثمرين إلى الاستفادة منها والمساهمة في تطوير القطاع الزراعي في المملكة، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية 2030.

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