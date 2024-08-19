السعودية | وزارة الحج والعمرة تنظم اللقاء الثاني مع شركات ومؤسسات العمرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نظمت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن, أحد برامج رؤية المملكة 2030 ، في مقر الوزارة بمكة المكرمة, اليوم”اللقاء الثاني”، مع شركات ومؤسسات العمرة، برعاية وحضور معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة .

ويأتي اللقاء امتدادًا لإستراتيجية الوزارة في تطوير وتحسين التجربة لضيوف الرحمن، وتمكين القطاع الخاص من تقديم خدمات العمرة طوال العام، إضافة إلى تسهيل الإجراءات، في إطار يضمن تطبيق معايير الالتزام والامتثال، خلال رحلة المعتمر.

واستعرض اللقاء أهم التحديات والحلول، لضمان تقديم أفضل الخدمات، والالتزام بأعلى معايير الجودة لإثراء وتحسين تجربة المعتمرين، وتعريف الشركات والمؤسسات بالأدوات والمؤشرات المطورة لمتابعة أعمالها، إضافة إلى التوجهات الإستراتيجية لعمرة 1446هـ، وأهم الركائز والمستهدفات، من خلال إطلاق عددٍ من الخدمات المبتكرة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة خلال اللقاء عن “برنامج العمرة المباشرة”؛ لتمكين شركات ومؤسسات العمرة من خدمة المعتمرين بشكل مباشر وبأعلى معايير الجودة، بدون وسيط بين المستفيد ومقدم الخدمة، بهدف صناعة أثر في رحلة المعتمر عبر زيارة المواقع الإثرائية والتاريخية المرتبطة بالسيرة النبوية، واكتشاف المملكة وما تزخر به من أماكن ومعالم جاذبة بشكل عام.

ويهدف البرنامج إلى دعم وتمكين مقدمي الخدمة، وتحفيز الشركات للعمل بنموذج الإدارة الإحترافية للوجهات وتنظيم الرحلات, في ظل تحقيق وصول رقم تاريخي للمعتمرين بلغ 13.5 مليون معتمر خلال العام الماضي 2023م.

وتواصل وزارة الحج والعمرة جهودها ضمن منظومة خدمة ضيوف الرحمن حيث تهدف إلى تمكين أكبر عدد من الراغبين بأداء العمرة والزيارة سنويا حسب مستهدفات رؤية المملكة ، وتقديم أفضل تجربة لرحلة إيمانية ثرية ومتميزة للمعتمرين والزوار.

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