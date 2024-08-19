السعودية | مجلس شؤون الأسرة يصدر الدليل الإرشادي ” الحياة مهارة “

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أصدر مجلس شؤون الأسرة الدليل الإرشادي “الحياة مهارة”، بالتزامن مع إطلاق حملة الحياة مهارة، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن حزمة مبادرات الاستراتيجية الوطنية للأسرة.

يهدف الدليل إلى مساعدة أولياء الأمور في تنمية المهارات الحياتية لدى أطفالهم من عمر سبع سنوات وحتى سن الثامنة عشر، عن طريق تقديم مجموعة من الأساليب والمعلومات والإرشادات المبنية على تجارب علمية وآراء مجموعة من الخبراء والمختصين بمجال النمو وتعلم الأطفال للمهارات.

هذا ويتزامن إصدار الدليل مع عودة الطلاب لفصول الدراسة، إذ يقدّم الدليل بين طياته العديد من الرسائل الموجهة لأولياء الأمور ومنسوبي التعليم لدعم احتضان الموهبة منذ الصغر، والطرق المُثلى لتطويرها ومساعدة الطفل في سن مبكرة على اكتشافها.

وبهذه المناسبة، قدّمت سعادة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة شكرها الجزيل للجهات الداعمة والمساهمة في بناء محتوى الدليل الإرشادي، الذي سيسهم في تكوين رؤية مشتركة تقود جميع الأطراف الفاعلة لتمكين جيل موهوب قادر على بناء غدٍ أفضل.

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