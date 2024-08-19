نصف مليار لصيانة وتشغيل 6154 مسجدا وجامعا

وجاء في تقرير صادر عن وكالة الوزارة للمشروعات والصيانة، أنه تم إرساء مشروعات خاصة بصيانة ونظافة وتشغيل (5.397) مسجدًا وجامعًا بقيمة بلغت (362.575.362.1) مليون ريال، كما تم الانتهاء من مشروع تطوير وتحديث أنظمة التكييف في مساجد ميقات الجحفة وحجاج البر والتنعيم والمشعر الحرام بقيمة بلغت (15.045.393) مليون ريال، والانتهاء من مشاريع ترميم ثلاثة مساجد ومبنى إداري بقيمة بلغت (13.480.349) مليون ريال.
كما أوضح التقرير أنه تم تنفيذ مشروع القواطع الزجاجية -في مرحلته الأولى- الذي يسهم في ترشيد 60% من الطاقة الكهربائية في (683) مسجدًا وجامعًا بقيمة (47.807.648) مليون ريال، والانتهاء من فرش 66 مسجدًا وجامعًا بمساحة بلغت (56761.13) مترًا مربعًا بقيمة إجمالية (6.788.631) ملايين ريال، وكذلك الانتهاء من صيانة ونظافة وتشغيل أربعة مبانٍ تابعة للوزارة بقيمة بلغت (30.875.804.6) مليون ريال.
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